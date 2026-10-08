Паша и Чеба устроили охоту на коносира: что показали кадры

Редкий пятнистый коносир зашел в бухту Парис вблизи Владивостока. Морские котики Паша и Чеба, несмотря на сытный рацион из кальмаров, устроили за рыбой настоящую погоню. Зрелищные кадры доказали, что почтенный возраст Чебы не помеха для охоты. Инстинкты и форма котиков на высоте, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, исследователи морских млекопитающих в бухте Парис стали свидетелями необычного визита. В акваторию неожиданно зашел редкий гость — пятнистый коносир, которого в народе прозвали «китайской селедкой». Эта лучеперая рыба из семейства сельдевых мгновенно привлекла внимание северных морских котиков.

Несмотря на то, что Паша и Чеба получают полноценный основной рацион, включающий терпуга, кальмаров и красную рыбу, появление живой добычи разбудило в них истинных хищников. В перерывах между плановыми тренировками и приемами пищи котики устраивали настоящие погони за коносиром.

Специалисты отметили, что подобное поведение — отличный признак. Оно подтверждает отменный аппетит и прекрасную физическую форму животных, которые, несмотря на свой почтенный возраст, полностью сохранили охотничьи инстинкты.

По информации издания, коносир зашел в бухту еще в июле. С наступлением похолодания, в конце октября, рыба направится в более теплые южные районы. Эксперты вспоминают, что в прошлом году в этот же период бухту Парис облюбовали косяки другой ценной рыбы — иваси.

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