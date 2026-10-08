Смертельно опасное развлечение: что устроили подростки в Новокузнецке

В Кузбассе двое школьников вдыхали газ из баллона на одной из улиц города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

По данным издания, история получила огласку благодаря социальным сетям. Пост о происходящем появился в интернете, и стражи порядка обнаружили его в ходе мониторинга СМИ и соцмедиа. После этого была проведена проверка, которая позволила вычислить подростков.

По информации ведомства, подростками из видео оказались жители Новокузнецка 12-ти и 15-ти лет. Как выяснилось, баллон с газом они взяли из дома. В полиции подобное развлечение характеризуют не иначе как смертельно опасное. С подростками провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Однако отвечать за проступок придется не детям, а их родителям. Им грозит штраф в размере до ₽2 тыс.

Подобный случай — наглядный пример того, как важно следить за тем, чем заняты дети, и какие предметы они берут из дома. Баллон с газом в руках подростков — не безобидная шалость, а реальная угроза жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что тюменские школьники скупают корвалол флаконами.