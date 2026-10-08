Октябрь, а на грядках — клубника: в Кузбассе ягода зацвела и дала плоды во второй раз

В Кузбассе в разгаре октябрь, а на грядках — снова клубника. Ягода зацвела и дала плоды во второй раз за сезон, и для многих это стало неожиданностью, сообщил VSE42.RU .

Особенно удивились жители Осинников. Одна из горожанок рассказала в соцсетях, что у нее клубника не только зацвела, но и успела дать ягоды. Женщина призналась, что такое развитие событий кажется ей странным для середины осени.

В комментариях к ее посту нашлись и другие кузбассовцы с похожими наблюдениями. Повторное цветение и плодоношение зафиксировали не у всех, но у многих. Одна из жительниц региона написала, что за четыре года впервые видит подобное: у нее зацвели и уже дали ягоды сразу три грядки. Теперь она переживает, не останется ли без урожая весной.

Еще несколько человек подтвердили, что клубника зацвела и на их участках. Причем плоды появляются разные — от совсем маленьких до крупных. В Сети публикуют кадры с грядок: на фотографиях видно, как на одном растении соседствуют цветы и ягоды.

Ранее сообщалось, что биолог Михайлец связала цветение каштана в Дубне в октябре с минирующей молью.