Малахов раскрыл тайну: Татьяна Маркова могла стать женой Филиппа Киркорова

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Привет, Андрей!» подтвердил информацию о том, что народный артист РФ Филипп Киркоров едва не женился на композиторе Татьяне Марковой, сообщает Super.ru.

По словам Малахова, певец сделал ей предложение много лет назад. Татьяна могла стать первой женой Киркорова.

«Это правда, и такие динозавры, как я, это помнят. Это все было», — отметил телеведущий.

Все произошло в Нью-Йорке. Примечательно, что при этом присутствовал нынешний президент США Дональд Трамп.

Сама Татьяна призналась, что не дала окончательного ответа на предложение. Она знала, что к Киркорову проявляла интерес другая женщина, которая в итоге его «увела». Несмотря на несостоявшийся брак с певцом, Татьяна вышла замуж за Виктора Маркова.

