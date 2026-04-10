Филипп Киркоров показал, как выглядит кулич за 100 тысяч рублей

The Voice: Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей
Народный артист РФ Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич от известного модельера Дениса Симачева, сообщает The Voice. Стоимость пасхального десерта — 100 тысяч рублей. Певец отметил, что праздник Пасхи уже начался для него.
Симачев лично приехал к Киркорову с фирменным куличом. Изделие состоит из хрустальной карамели и золотого напыления. На создание одного кулича уходит семь часов. Всего в десерте 53 детали.
Внутри, по словам Киркорова, есть сюрприз, который откроется за праздничным столом. Киркоров поблагодарил Симачева за подарок и назвал его прекрасной традицией.
«Посмотрите, какая красота! Это хрустальная карамель, золотое напыление. Семь часов создается один кулич мастерами-кондитерами. Невероятной красоты произведение искусства», — отметил Киркоров.
Кулич уже активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи высказывают разные мнения — от восхищения до резкой критики. Некоторые считают цену кулича не православной и хайповой. Другие восхищаются мастерством дизайнера и тем, что Киркоров не боится экспериментировать.
