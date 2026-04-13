Малкин отказывается верить, что в последний раз играл против Овечкина

Матч завершился победой «Вашингтона» (3:0), который сохранил шансы попасть в плей-офф. «Питтсбург» уже обеспечил себе участие в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкин в этой игре отметился результативной передачей.

После матча российские звезды пообщались друг с другом. Малкин заявил, что не верит в то, что их минувшее противостояние станет последним.

«Я не верю в то, что эта наша игра была последней. Думаю, что он точно вернется в следующем сезоне. Он все еще голоден и по-прежнему любит хоккей. Он величайший снайпер всех времен. Играть против него всегда интересно», — сказал Малкин.

40-летний Овечкин и 39-летний Малкин были выбраны своими клубами на драфте-2004 под первым и вторым номерами соответственно. По окончании сезона у обоих ветеранов заканчиваются контракты. Малкин уже заявил о своем желании продолжить играть в НХЛ, Овечкин окончательного решения по поводу дальнейшей карьеры еще не принял.