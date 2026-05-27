Долгожданное для многих поклонников событие должно было состояться уже в последний день весны, 31 мая. Однако теперь омичам придется ждать минимум три месяца. Концерт Филиппа Киркорова, запланированный на воскресенье на G-Drive Арене, перенесли на 3 сентября. На сайте певца и на странице площадки теперь значится именно эта дата, начало — в 19:00. Официальную причину переноса никто не назвал, но возможных версий несколько, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, самый прагматичный вариант — экономический. В мае у многих случаются крупные траты: люди покупают авиабилеты на летний отдых, вкладываются в дачи и ремонт, оплачивают выпускные для детей. Из-за этого организаторы могли пересмотреть планы и перенести шоу на сентябрь, когда основные расходы уже позади. К слову, буквально вчера, 26 мая, выпускники отгуляли последний звонок, а главный вечерний бал ориентировочно должен пройти 27 июня.

По информации издания, еще одна версия — у артиста появилась корпоративная дата 31 мая с чеком выше, чем весь сбор в Омске. Кроме того, могла повлиять логистическая причина. В Омск сложно завезти большое шоу с декорациями и костюмами. Предположительно, могли подвести водители, сломаться фура или просто не прийти нужный груз.

