Подмосковные педагоги могут подать заявку на участие в IV Всероссийских педагогических чтениях конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», регистрация участников нового сезона открыта до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие направлено на выявление и распространение лучших педагогических практик, современных авторских технологий и методик воспитания. Кроме того, оно помогает сформировать гражданскую идентичность и укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности. Участниками могут стать педагоги, представители научно-образовательного сообщества, наставники, специалисты сферы воспитания и авторы просветительских инициатив. Авторы 150 лучших педагогических практик примут участие в очном этапе чтений, который пройдет с 18 по 20 ноября в Смоленске — Молодежной столице России — 2026.

«Всероссийские педагогические чтения „Моя страна — моя Россия“ — это пространство, где лучшие практики воспитания становятся общим достоянием профессионального сообщества, а разговор о ценностях, гражданственности и будущем России переходит в реальные действия и образовательные решения», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Для участников будут доступны три номинации: «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Им предстоит представить авторские практики, направленные на развитие воспитательной среды, научно-технического творчества, наставничества, а также сохранение культурных и семейных традиций. Кроме того, для них проведут серию онлайн-лекций, посвященных современным подходам к воспитанию, наставничеству и ценностной стороне работы педагога.

Руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков добавил, что в новом сезоне педагоги смогут поделиться своими идеями и вместе формировать актуальную повестку работы с подрастающим поколением.

Мероприятие является частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», его реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи. Проект развивается в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

