Победитель регулярки НХЛ в 13-й раз подряд остался без Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» стали 13-й подряд командой, которая выиграла Президентский кубок (приз за победу в регулярном чемпионате НХЛ), но не смогла взять Кубок Стэнли.

В регулярном чемпионате «Лавины» набрали 121 очко, и на восемь баллов опередили «Каролина Харрикейнз», сильнейшую команду Западной конференции.

В плей-офф «Эвеланш» легко прошли «Лос-Анджелес» (4-0) и «Миннесоту» (4-1), но в финале Западной конференции словили свип от «Вегаса» (0-4).

В последний раз победитель регулярного чемпионата забирал Кубок Стэнли в укороченном сезоне 2012/13. Тогда двойной успех праздновали «Чикаго Блэкхокс».

Ранее стало известно, что 39-летний российский нападающий Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз».