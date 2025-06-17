Малкин проведет последний сезон за «Питтсбург»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» не будет продлевать контракт с центрфорвардом Евгением Малкиным, пишет The Athletic.

Таким образом, следующий сезон станет для 38-летнего нападающего последним в джерси «Пингвинз». Малкин бессменно выступал за «Питтсбург» с сезона-2006/07, за исключением сезона-2012/13, когда в НХЛ из-за локаута был укороченный чемпионат и хоккеист играл за родной магнитогорский «Металлург».

Малкин был выбран «Питтсбургом» под общим вторым номером на драфте-2004, под первым номером тогда «Вашингтон» забрал Александра Овечкина. Россиянин провел 1213 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1346 (514+832) очков.

Малкин трижды выигрывал с «Питтсбургом» Кубок Стэнли и собрал большую коллекцию индивидуальных призов: «Колдер Трофи» (лучшему новичку), «Харт Трофи» (самому ценному игроку), «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф), «Тед Линдсей Эворд» (самому ценному игроку по версии хоккеистов) и два «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру).

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские звезды НХЛ и КХЛ.