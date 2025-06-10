Овечкин, Капризов, Панарин и другие: объявлены составы на «Матч года»

В команде Национальной хоккейной лиги сыграют Александр Овечкин («Вашингтон»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Михаил Сергачев («Юта»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Александр Никишин (все — «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос‑Анджелес»), Павел Бучневич («Сент‑Луис»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида»), Василий Подколзин («Эдмонтон», Андрей Романов («Айлендерс»), Илья Ковальчук.

В состав сборной звезд КХЛ включены Вадим Шипачев, Александр Волков (оба — «Динамо» Минск), Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (все — «Авангард»), Александр Радулов («Локомотив»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Виталий Кравцов («Трактор»).

Также в рамках мероприятия пройдет чествование Александра Овечкина, побившего рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Овечкин подтвердил свое участие и пригласил на матч зрителей, пообещав доставить им радость яркой игрой.

Впервые «Матч года» прошел в 2024 году. Его инициаторами стали Артемий Панарин и Михаил Сергачев. Собранные средства — порядка 10 млн руб. — были направлены в виде адресной помощи больным ДЦП. Всего удалось помочь более 30 нуждающимся.

В этот раз организаторы рассчитывают, что сборы вырастут как минимум в три раза. Артемий Панарин рассказал, что прошлогоднее мероприятие получилось, хоккеисты и зрители получили большое удовольствие, но были некоторые недочеты, которые на этот раз будут устранены.

«Матч года» запланирован на 13 июля в Москве.