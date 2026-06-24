Мама сестер Хадид станет женой в третий раз

Мать супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, Иоланда Хадид, согласилась на предложение руки и сердца. Ее избранником стал американский застройщик Рэнди Кендрик, сообщает TMZ. Он сделал ей предложение на этой неделе.

Для 61-летней Иоланды это будет третий брак. Кендрик является основателем компании Xebec и генеральным директором Sandow Lakes Ranch Venture, LLC. Пара держит свои отношения в строжайшей тайне. Папарацци до сих пор не удалось заснять их вместе.

Личная жизнь Иоланды Хадид всегда была в центре внимания. Впервые она вышла замуж за Мохамеда Хадида, от которого родила троих детей: Анвара, Джиджи и Беллу. Однако брак распался в 2000 году после шести лет совместной жизни из-за измен мужа.

В 2001 году Иоланда снова вышла замуж — за музыкального продюсера Дэвида Фостера. Этот брак продлился до 2017 года. После развода с Фостером она встречалась с бизнесменом Джозефом Джинголи, но в прошлом году они расстались.

О дате свадьбы и других деталях пока не сообщается. Поклонники семьи с нетерпением ждут новостей и надеются, что на этот раз Иоланда обретет долгожданное семейное счастье.

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