Звезда фильма «Доктор Куин» Джейн Сеймур выходит замуж

Британская актриса Джейн Сеймур, известная миллионам зрителей по роли доктора Майклы Куинси в одноименном сериале, подтвердила помолвку. Ее избранником стал 78-летний музыкант Джон Замбетти, сообщает издание Page Six. Пара встречается уже три года.

Отмечается, что знакомство актеров произошло на концерте группы Shwayze. Там их представили друг другу дети. С тех пор в доме Сеймур, по ее словам, теперь только музыка.

Замбетти, его сын, а также сын актрисы являются певцами и авторами песен. Творческая атмосфера, кажется, только укрепляет их союз.

Для 75-летней актрисы этот брак станет пятым по счету. Ранее она была замужем за Майклом Аттенборо, Джеффри Планером, Дэвидом Флинном и Джеймсом Кичем. Джейн призналась, что в отношениях с Замбетти она чувствует себя «счастливее всего».

Ранее сообщалось, что актеры Сиенна Миллер и Оли Грин объявили о помолвке после рождения ребенка.