Смертельный квартет: названы 4 тревожных фактора, говорящих о скором инфаркте

Вопреки распространенному мнению, инфаркт миокарда редко бывает случайностью или роковым стечением обстоятельств. Современная медицина утверждает: почти в 90 процентах случаев сердечный приступ можно было предотвратить. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS назвала четыре ключевых фактора, которые годами подтачивают сердечно-сосудистую систему и в конечном итоге приводят к катастрофе.

Многие уверены, что инфаркт — это удар судьбы или наследственность, с которой ничего не поделать. Однако реальность иная. Четыре фактора — артериальная гипертония, повышенный холестерин, высокий сахар в крови и курение — ответственны за большинство случаев ишемической болезни сердца. Каждый из них опасен по отдельности, но вместе они превращаются в разрушительный механизм.

Гипертония повреждает стенки сосудов, на микротравмах оседает «плохой» холестерин, формируя бляшки. Высокий сахар делает сосуды жесткими и ломкими, а курение провоцирует спазмы и сгущает кровь. В определенный момент бляшка разрывается, возникает тромб, кровоток перекрывается — это и есть инфаркт.

Коварство этих факторов в том, что они действуют незаметно. Человек годами живет с повышенным давлением или холестерином, чувствуя себя здоровым, а потом оказывается в реанимации.

Что нужно знать о каждом:

• Давление. Норма — ниже 140/90. Если показатели стабильно выше — обращаться к врачу. Тонометр должен быть в каждом доме.

• Холестерин. Общий — ниже 5,2 ммоль/л, «плохой» (ЛПНП) — ниже 3,0. Сдавать анализ раз в год после 40 лет.

• Сахар. Норма натощак — до 6,0 ммоль/л. От 6,1 до 6,9 — преддиабет, выше 7,0 — диабет.

• Курение. Риск инфаркта у курильщиков в 2–4 раза выше. В сочетании с другими факторами — в 10–15 раз. Бросить никогда не поздно: через год после отказа риск снижается вдвое.

Врач подчеркивает: инфаркт не случается внезапно. Регулярные проверки давления, анализы на холестерин и сахар, отказ от курения — простые шаги, которые спасают жизнь.