«Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на замену легендарному «Олд Траффорд»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о намерении построить новый стадион на 100 тыс. мест в качестве центрального элемента переустройства района Олд Траффорд.

В сообщении клубной пресс-службы говорится, что проект, включающий стадион, будет приносить экономике Великобритании 7,3 млрд фунтов стерлингов и обеспечит создание 92 тыс. новых рабочих мест.

Обновленный стадион станет третьим по вместимости в мире — после арены «1 Мая» в КНДР и «Камп Ноу» в Барселоне, который после реконструкции будет вмещать 105 тыс. человек.

Стадион «Олд Траффорд» является домашней ареной «Манчестер Юнайтед» с 1910 года. В настоящее время он вмещает 74 310 зрителей.

«Наш нынешний стадион блестяще служил нам на протяжении последних 115 лет, но он отстает от лучших арен мирового спорта. Построив новую арену рядом с существующим объектом, мы сможем сохранить суть «Олд Траффорд» и создать по-настоящему современный стадион», — заявил совладелец «МЮ» сэр Джим Рэтклифф.

Ранее сообщалось, что звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах летом может перейти в «Барселону».