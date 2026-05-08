Егор Бероев рассказал, как познакомился с будущей женой Анной Панкратовой

Российский актер Егор Бероев, который этой весной представил свой режиссерский дебют — фильм «Кукла», рассказал о том, как нашел исполнительницу главной роли, пишет Telepgorgamma.org. Им стала 21-летняя студентка Московского хореографического колледжа Анна Панкратова.

По словам Бероева, он был поражен «аурой и внешностью» девушки, а позже назвал ее «настоящим бриллиантом». Сама Анна, которая никогда раньше не снималась в кино, серьезно отнеслась к своей первой роли: она общалась с женщинами в следственном изоляторе (СИЗО), чтобы понять их психологию, и штудировала книги о тюремных буднях. Ее старания, видимо, не прошли даром: Бероев остался доволен работой.

«Я бы рискнул, если бы взял известную актрису. А здесь нет риска. Здесь есть правила игры, которые вложили в меня мои педагоги. Она предложила то, что я даже не думал. Это как самородки», — поделился актер.

Однако работа на съемочной площадке привела не только к творческому тандему. Как позже выяснилось, Егор и Анна стали мужем и женой. Слухи об их романе и тайной свадьбе ходили давно, но актер не спешил их подтверждать.

Зрители с нетерпением ждут не только захватывающего сюжета, но и возможности увидеть ту самую девушку, которая не только сыграла главную роль, но и покорила сердце известного актера. А сам Бероев, кажется, не жалеет, что доверился интуиции. Ведь в результате он получил не только хороший фильм, но и счастливую семью.

Ранее актриса Ксения Алферова рассказала о новой жизни после развода с Егором Бероевым.