«Могу лечь в восемь вечера и проснуться в десять утра»: Мария Голубкина рассказала, что страдает от гиперсомнии
KP.RU: Мария Голубкина рассказала о своей редкой патологии — гиперсомнии
52-летняя российская актриса Мария Голубкина неожиданно появилась на премьере режиссерского дебюта Егора Бероева «Кукла», сообщает KP.RU. В разговоре с журналистами артистка сделала несколько откровенных заявлений.
Главной темой стала редкая патология Голубкиной — гиперсомния. Это расстройство, при котором человек страдает от чрезмерной дневной сонливости или спит гораздо дольше нормы. По словам актрисы, она может лечь спать в восемь часов вечера, а проснуться в десять утра, и при этом ей все еще кажется, что «можно поспать». При этом актриса не считает свою особенность чем-то страшным.
Кроме того, Мария продемонстрировала полное безразличие к своей внешности в глазах публики. Она заявила, что ей все равно, есть ли на ней макияж, и она совершенно не переживает, если фотографы опубликуют ее снимки без ретуши.
