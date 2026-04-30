«Могу лечь в восемь вечера и проснуться в десять утра»: Мария Голубкина рассказала, что страдает от гиперсомнии

Главной темой стала редкая патология Голубкиной — гиперсомния. Это расстройство, при котором человек страдает от чрезмерной дневной сонливости или спит гораздо дольше нормы. По словам актрисы, она может лечь спать в восемь часов вечера, а проснуться в десять утра, и при этом ей все еще кажется, что «можно поспать». При этом актриса не считает свою особенность чем-то страшным.

Кроме того, Мария продемонстрировала полное безразличие к своей внешности в глазах публики. Она заявила, что ей все равно, есть ли на ней макияж, и она совершенно не переживает, если фотографы опубликуют ее снимки без ретуши.

Ранее певица Катя Лель обвинила продюсера Максима Фадеева в проблемах со здоровьем.