Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепрограммы, ей вызвали скорую

Исполнительнице народных песен Надежде Бабкиной стало нехорошо на съемках одной из программ на телеканале «Звезда», артистка упала в обморок, передает Mash.

Сразу же после случившегося съемочная группа телеканала экстренно вызвала скорую. Врачи приехали и осмотрели Бабкину. После того, как артистка пришла в чувства, она отказалась от госпитализации.

Позднее случившееся в беседе с РИА Новости прокомментировал концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох. По его словам, артистка чувствует себя хорошо и уже в воскресенье, 10 декабря, намерена посетить премьеру детского спектакля в театре «Русской песни».

«Надежда почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил ее за кулисы, мы посадили ее в кресло, вызвали скорую на всякий случай. Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть. Сейчас Надежда Георгиевна находится дома, отдыхает», — сказал собеседник агентства.

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