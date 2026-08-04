«Машина не заплачет за вас»: Лариса Долина отказалась признавать песни, созданные ИИ, искусством

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о современном тренде использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыке. В беседе с ТАСС певица четко обозначила свою позицию, признав, что ее взгляды могут показаться кому-то устаревшими.

Тем не менее она остается непоколебима в одном: творения нейросетей она не считает настоящим искусством.

По мнению Долиной, в песнях, созданных с помощью ИИ, «пропадают душа и сердце». Она подчеркнула, что вокал, сгенерированный алгоритмами, получается «выверенным, четко математическим», но в нем нет главного — живых человеческих эмоций и интонаций.

«Машина не способна передать боль, радость, искренность — то, что делает искусство искусством», — заявила певица.

При этом Долина не отрицает, что современные технологии могут быть полезны в музыкальной индустрии. Она допускает использование ИИ для обработки звука, поиска новых технических решений или даже как вспомогательного инструмента для композиторов. Однако артистка настаивает: право на авторство и ценность живого исполнения должны оставаться за человеком.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ИИ-музыка уже конкурирует с работами реальных исполнителей.