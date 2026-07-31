Искусственный интеллект уже конкурирует с артистами, но не заменит их: прогноз Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с « Москвой 24 » оценил способность искусственного интеллекта конкурировать с живыми музыкантами. По его словам, нейросети уже создают композиции, которые легко находят слушателя, анализируя предпочтения аудитории.

При этом продюсер подчеркнул, что рынок имеет ограниченную пропускную способность, и из примерно 200 миллионов треков, ежегодно появляющихся в мире, внимание аудитории привлекают лишь 10–15 процентов. Пригожин убежден, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить живых артистов, но уже является для них серьезным конкурентом, а развитие технологий неизбежно повлияет на музыкальную индустрию.