Жители Подмосковья подали более 26 тыс. заявлений на присвоение статуса многодетной семьи

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 26 тыс. заявок на присвоение льготного статуса многодетной семьи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать родители, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Льготный статус позволяет оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки и не только. В онлайн-форму заявления подключен умный сервис, который автоматически проверит сведения о всех детях заявителя.

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