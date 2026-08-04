В 13 округах Подмосковья провели ремонт освещения вдоль дорог

За неделю специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность линий наружного освещения вдоль региональных дорог в 13 округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Бисеровском шоссе в Балашихе, улице Заводская в Ивантеевке, Лихачевском проспекте и улице Московская в Долгопрудном, Западном объезде города Сергиев Посад, улице Погодина в Наро-Фоминске, Тимоновском шоссе в Солнечногорске. Кроме того, освещение восстановили на 49-м км Каширского шоссе в Домодедово, в микрорайоне Львовский и на улице Московская в Подольске, в деревне Клементьево под Можайском, на улице Комсомольская в селе Дединово в Луховицах, в поселке Шувое в м.Егорьевске, в деревне Субботино в Воскресенске, на улице Симферопольская в деревне Манушкино в Чехове.

В ведомстве подчеркнули, что ремонт проводят в целях обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.