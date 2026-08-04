В Подольске завершат строительство нового корпуса школы № 16

На улице Народная в Подольске завершается строительство нового учебного блока школы № 16, рассчитанного на 580 мест, строительная готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся пусконаладочные работы, осуществляется сборка и расстановка мебели, монтаж инженерных коммуникаций, устройств пожарной сигнализации», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, на объекте также ведутся устройство шумоизоляции, сборка и установка межкомнатных и противопожарных дверей, завершаются работы по благоустройству прилегающей к школе территории, монтаж малых архитектурных форм.

Пристройка будет представлять собой комплекс из трех корпусов переменной этажности — от 3 до 4 этажей, ее площадь составит 8,3 тыс. кв. м. Новое здание свяжет с существующим стеклянный переход на уровне второго этажа. Для учеников обустроят библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, многофункциональный спортзал, мастерские (для работы с деревом и металлом, по обработке ткани и т. д.). На прилегающей территории обустроят современные игровые площадки, спортивную зону, а также поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Открыть новый корпус школы планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.