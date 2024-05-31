Масштабный исторический подкаст о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре запустят в июне

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА «Новости» в июне запустят масштабный художественно-исторический проект в жанре нарративного подкаста «Дорога в Лавру». В нем примут участие насельники Лавры, историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы.

«(...) впервые мы по сути создаем масштабное аудиопроизведение, которое охватит период от XIV века до наших дней и откроет много неизвестных широкой аудитории страниц истории страны и Церкви в современном и увлекательном формате», - рассказала руководитель проекта Наталья Лосева.

Слушателям расскажут о неизвестных фактах о монастыре, его архитектуре, традициях обители, важности роли Сергия Радонежского в объединении страны, истории создания Андреем Рублевым знаменитой «Троицы».

Послушать подкаст можно будет на сайтах РИА «Новости» и Лавры, а также в «Яндекс. Музыке», Apple Podcasts, «ВКонтакте». Выход первого эпизода запланирован на 7 июня.