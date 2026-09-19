Плющенко госпитализировали в Турции

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в больнице в Анкаре после укуса осы. О госпитализации фигурист и тренер рассказал в социальных сетях.

По словам Плющенко, неприятный инцидент произошел днем во время обеда. Оса, предположительно, ужалила его несколько раз, после чего спортсмену потребовалась медицинская помощь.

В больнице Плющенко поставили капельницы. На момент публикации сообщения он продолжал находиться под наблюдением врачей и ожидал дальнейших процедур. Фигурист выразил надежду, что вскоре сможет восстановиться.

Напомним, что в Анкаре в это время выступал его 13-летний сын Александр Плющенко, представляющий Азербайджан. На этапе Гран-при ISU среди юниоров он занял 13-е место.

За свой прокат Александр Плющенко получил 114,53 балла, а итоговая сумма за две программы составила 171,65 балла. Произвольную программу спортсмен исполнил без серьезных помарок. Победителем этапа стал японский фигурист Даийя Эбихара.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Ранее Евгений Плющенко сообщал, что сын получил спортивное гражданство этой страны сроком на пять лет. Старт в Анкаре стал для юного фигуриста дебютным выступлением.