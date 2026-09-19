В Москве проголосовали более 3,1 млн избирателей

К концу второго дня голосования в Москве свой выбор сделали более 3,12 млн человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, данные приведены по состоянию на 20:00 мск 19 сентября. Из общего числа проголосовавших 400 тыс. человек выбрали бумажные бюллетени, остальные — электронный формат. Судя по цифрам, формат онлайн оказался самым удобным и популярным.

Ранее сообщалось, что в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования: регион участвует в выборах впервые после присоединения к РФ.

Также напомним, что с 18 по 20 сентября в Подмосковье проходит голосование по выборам 450 депутатов Госдумы и 50 депутатов Мособлдумы по смешанной системе, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также формируют местные Советы. В регионе открылось рекордное для страны количество участков — 3 925 пунктов, где жители могут проголосовать ежедневно с 08:00 до 20:00.