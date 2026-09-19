Выборы под огнем: в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования

Жители ДНР впервые участвуют в выборах в составе России. Явка избирателей в республике приблизилась к 80%. Об этом на вечернем брифинге сообщил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий, передает RT .

По его словам, большинство избирательных комиссий уже отчитались — практически все избиратели на их участках проголосовали. Нарушений в ходе процесса не зафиксировано.

Из-за активизации украинских атак и высокой явки участки в ДНР в последний день голосования будут работать до 14:00 по местному времени. Высоцкий пояснил, что решение принято, чтобы соблюсти баланс между возможностью избирателей реализовать свое право и риском для членов комиссий.

Итоговый подсчет голосов начнется завтра сразу после закрытия участков — в 14:01.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке на выборах в Госдуму проголосовали более 99% жителей.