Онлайн-голосование в Подмосковье обогнало участки втрое: раскрыта явка второго дня выборов
Мособлизбирком: явка в Подмосковье к 20:00 достигла почти 40%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
К вечеру второго дня голосования в Московской области свой выбор сделали 38,81% избирателей. Такие данные привел Мособлизбирком по состоянию на 20:00.
На избирательных участках проголосовали 32,84%. Дистанционное электронное голосование показало куда более высокий результат — 83,04%.
Напомним, что с 18 по 20 сентября в России проходят выборы 450 депутатов Госдумы IX созыва по смешанной системе, в которых за места по федеральным спискам борются десять партий. Жители Подмосковья параллельно формируют новый состав Мособлдумы из 50 депутатов, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне дополнительно избирают и местные Советы.
Ранее стало известно, что в Москве проголосовали более 3,1 млн избирателей.