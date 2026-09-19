Онлайн-голосование в Подмосковье обогнало участки втрое: раскрыта явка второго дня выборов

К вечеру второго дня голосования в Московской области свой выбор сделали 38,81% избирателей. Такие данные привел Мособлизбирком по состоянию на 20:00.

На избирательных участках проголосовали 32,84%. Дистанционное электронное голосование показало куда более высокий результат — 83,04%.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в России проходят выборы 450 депутатов Госдумы IX созыва по смешанной системе, в которых за места по федеральным спискам борются десять партий. Жители Подмосковья параллельно формируют новый состав Мособлдумы из 50 депутатов, а в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне дополнительно избирают и местные Советы.

Ранее стало известно, что в Москве проголосовали более 3,1 млн избирателей.