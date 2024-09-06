Масштабный музыкальный фестиваль стартует в Суздале в выходные
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Масштабный музыкальный фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября в Суздале. Мероприятие посвящено истории и уникальному культурно-духовному наследию города.
Фестиваль откроет концерт духовной музыки «Гимн Вечному Городу». Камерный хор «Распев» впервые исполнит сочинения лауреатов и победителей всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс». Двенадцать хоровых историй были созданы специально к фестивалю.
Также профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и основатель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайр Ханеданьян впервые представит жителям и гостям Суздаля и Владимира оперу «Александр Невский».
В фестивале примут участие композиторы из разных регионов страны, в том числе из Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы. При создании своих работ они уделили особое внимание историям святых.
«Любовью, трепетом и верой пронизаны хоровые партитуры. Каждая — искренняя молитва. А воплотить молитву в звуках не так-то просто! И этот композиторский путь непременно должен быть чистым, смиренным и искренним, пронизанным любовью, покаянием и верой», - отметили музыканты камерного хора «Распев».