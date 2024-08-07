Масштабный туристический фестиваль «Путешествуй» пройдет в Раменском

В сентябре в подмосковном Раменском на территории «Прайм Парка» состоится фестиваль «Путешествуй» при поддержке администрации муниципалитета.

Ожидается, что участники окунутся в атмосферу путешествий, познакомятся с направлениями отдыха в регионе и у соседей, атрибутами походов и техническими приспособлениями. Организаторы готовят стенды, активности, мастер-классы, фудкорты и концерт на главной сцене.

Один из организаторов фестиваля, основатель Содружества путешественников Московской области Вадим Журавлев рассказал, что дата выбрана не просто так как 27 сентября — Международный день туризма, поэтому фестиваль хотелось провести ближе к этой дате.

Еще один организатор Эльвира Нуриманова рассказала, что на фестивале ожидаются представители туристских информационных центров, турагентств и туроператоров, мастерские и музеи из разных городов. Она подчеркнула, что фестиваль будет интересен всем, кто любит активный отдых.

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