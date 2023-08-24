Масштабный велозаезд пройдет в Подмосковье – серия Gran Fondo, сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Мероприятие проведут в Рузе в эти выходные.

Стартовый городок разместится в центре города у Дворца водных видов спорта «Руза». Старт и финиш будут расположены в 500 метрах от стартового городка.

Участники могут выбрать подходящую дистанцию – 30 километров, 50 километров и 96 километров. Последняя порадует участников набором высоты 684 метра. Трасса кольцевая.

Также на максимальной дистанции можно будет выбрать формат гонки или заезда. По итогам победителям вручат призы от партнеров мероприятия.

Зарегистрироваться на участие в заезде можно на сайте проекта.