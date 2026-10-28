В Городском округе Пушкинский наметили пятилетний план: какие соцпроекты будут реализованы

В Городском округе Пушкинский 27 октября прошло совещание главы муниципалитета Максима Красноцветова с депутатами Московской областной Думы нового созыва. По данным администрации округа, на встрече обсудили свыше 30 социально значимых задач, не вошедших в госпрограмму на следующий год.

Среди приоритетных направлений — благоустройство, ЖКХ, безопасность, транспортное сообщение и экология. В числе конкретных вопросов — реконструкция моста через реку Серебрянку, замена устаревших автобусных павильонов, обустройство экопарков и бульваров, модернизация гидротехнических сооружений, а также строительство новых объектов.



Как подчеркнул глава округа Максим Красноцветов, главная цель — выработать единый вектор действий и найти способы реализовать инициативы, значимые для жителей.



По словам депутата Елены Серовой, все темы зафиксировали за конкретными депутатами: они будут совместно с администрацией контролировать и участвовать в решении задач в течение ближайших пяти лет, уделяя особое внимание тем вопросам, которые поступили как наказы от населения или требуют срочного реагирования.