Трагедия в шторм: под Туапсе пропали двое мужчин во время купания

В Краснодарском крае седьмой день продолжаются поиски двоих мужчин, которых унесло в открытое море во время купания в шторм под Туапсе. О происшествии сообщил Telegram-канал «Краснодар и край». Установлено, что 55-летний Александр Рябцев и 35-летний Георгий Дзуцев отправились на побережье 20 октября. По предварительной информации, пропавшие находились в состоянии алкогольного опьянения и зашли в воду, несмотря на сильное волнение. На данный момент поисково-спасательная операция результатов не принесла. Об этом пишет «Лента.ру» .

Трагический инцидент произошел на одном из пляжей в окрестностях города Туапсе. 20 октября двое отдыхающих — 55-летний Александр Рябцев и 35-летний Георгий Дзуцев — отправились к морю в условиях ухудшившейся погоды. Несмотря на действие штормового предупреждения и высокие волны, мужчины решили искупаться. По предварительным данным экстренных служб, туристы находились в состоянии алкогольного опьянения, что существенно снизило их способность критически оценивать опасность.

Сильное отжимное течение и штормовые волны быстро подхватили купальщиков и унесли их далеко от берега. Очевидцы не смогли оказать им помощь на месте из-за бушующей стихии, после чего к месту ЧП были привлечены спасательные подразделения.

Спасательная операция в акватории Черного моря продолжается уже семь дней. Специалисты обследуют береговую линию и прибрежные воды, однако до настоящего времени местонахождение пропавших туристов остается неизвестным, никаких следов найти не удалось. Спасатели в очередной раз напоминают о строгом запрете на купание при штормовом предупреждении и в нетрезвом виде.