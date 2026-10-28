Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг
Минздрав: жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В субботу, 31 октября, в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет День открытых дверей, в рамках которого все желающие старше 18 лет смогут получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи и скрининговое исследование, позволяющее оценить риски злокачественных патологий дыхательной и пищеварительной систем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успех лечения. Именно поэтому так важна регулярная диагностика», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, с начала 2026 года такое обследование уже прошли более 5,5 тыс. человек. В рамках него для мужчин предусмотрен ПСА-тест, направленный на оценку рисков рака предстательной железы, для женщин — цитологическое исследование, маммография либо УЗИ молочных желез. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).
Найти адреса и контактные телефоны для уточнения информации можно по ссылке.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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