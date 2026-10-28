«Исчезнувший» стаж, северные надбавки и иждивенцы: какие доплаты к пенсии сгорают, если не подать заявление

Многие пенсионеры даже не догадываются, что упускают реальные деньги — просто потому, что не подали одно заявление. А между тем СФР не начисляет ряд надбавок автоматически: если фонд не знает о праве на доплату, он ее и не назначит. Финансы Mail рассмотрели три самые значимые доплаты, которые дают только по обращению, и показали, сколько это в рублях.

Перерасчет за «исчезнувший» стаж: когда прошлое реально приносит доход

Иногда в пенсионном деле просто нет нужных сведений — и СФР о них не догадывается. Именно поэтому перерасчет делают только по заявлению: фонд не умеет «видеть» утерянные записи или неучтенные жизненные периоды.

Какие периоды чаще всего теряются:

Работа до 2002 года, если записи в трудовой книжке стали нечитаемыми или потерялись.

Работа, за которую работодатель не платил взносы. Тут есть важный нюанс: после 2002 года за такие периоды баллы не дают, а вот до 2002-го стаж учитывался, поэтому прибавка возможна.

Служба в армии по призыву.

Уход за ребенком до 1,5 лет. Причем это не просто «плюс баллы»: по заявлению можно заменить период работы до рождения ребенка на период ухода, если так пенсия будет выше (это и есть популярный «перерасчет за детей»).

Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Проживание с супругом-военнослужащим в местности, где не было работы (суммарно не более пяти лет).

Сколько это стоит в деньгах? Финансы Mail предоставили ответ на данный вопрос.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году — ₽156,76.

За год ухода за первым ребенком дают 1,8 балла — примерно ₽282 в месяц.

За второго ребенка — 3,6 балла, это около ₽564 в месяц.

За третьего и следующих — 5,4 балла, примерно ₽846 в месяц.

Год службы в армии — тоже 1,8 балла (примерно ₽282 в месяц).

Что подготовить для перерасчета:

трудовую книжку;

военный билет;

свидетельства о рождении детей;

справки от работодателей или архивные справки;

документы об инвалидности;

документы о совместном проживании с супругом-военнослужащим.

Если СФР откажет, решение можно оспорить в суде — и нередко такие дела заканчиваются включением неучтенных периодов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Северные и сельские надбавки: как «география стажа» превращается в ежемесячную прибавку

Право на эти надбавки тоже не появляется само по себе: если в пенсионном деле нет нужных сведений, придется заявить о них отдельно.

Северная надбавка: стаж, который работает даже на расстоянии

Чтобы получить надбавку, нужно:

15 лет стажа в районах Крайнего Севера — тогда надбавка составит 50% от фиксированной выплаты;

или 20 лет в приравненных местностях — тогда 30%;

плюс общий страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Фиксированная выплата в 2026 году — ₽9584,69. Значит, надбавка 50% — это примерно ₽4792 в месяц, а 30% — около ₽2875.

Важный момент: если стаж уже выработан, северная надбавка сохраняется даже при переезде в другой регион.

Сельская надбавка: не любая работа в селе дает право на деньги

Надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты — то есть ₽2396,17 ежемесячно. Но условия строгие:

Не менее 30 лет стажа именно по профессиям из утвержденного правительством списка (работа в колхозе, совхозе или МТС до 1 января 1992 года учитывается полностью).

В стаж включают больничные, отпуска и уход за детьми до 1,5 лет, но суммарно не более шести лет.

На момент назначения надбавки пенсионер должен жить в сельской местности и не работать.

С 2022 года сельская надбавка сохраняется при переезде в город, если ее уже назначили. Если пенсионер имеет право и на северную, и на сельскую надбавку, они не суммируются: СФР предложит выбрать одну из них.

Для подтверждения понадобятся трудовая книжка, архивные и иные справки, документы о проживании в сельской местности.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Доплата за иждивенцев: деньги за заботу, о которой нужно заявить

СФР не всегда узнает о появлении иждивенца автоматически, поэтому без заявления надбавку могут не начислить.

Есть исключение: если ребенок родился после 1 января 2024 года, доплату назначают автоматически на основании данных из ЗАГС.

По информации издания, размер доплаты в 2026 году: треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем за трех:

за одного — ₽3194,90;

за двоих — ₽6389,80;

за троих и более — ₽9584,69.

Пенсионерам-северянам надбавку начисляют с учетом районного коэффициента, а при наличии северного стажа она дополнительно увеличивается на коэффициент 1,5 или 1,3. При этом за одного и того же ребенка доплату могут получать оба родителя пенсионера.

Документы, которые понадобятся:

паспорт;

свидетельство о рождении ребенка;

справка из учебного заведения;

документы об инвалидности;

документы, подтверждающие иждивение.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Как оформить доплату: простой алгоритм без лишней бюрократии

Поймите, какая доплата вам положена. Проверьте, есть ли у вас основания: неучтенный стаж, северный или сельский стаж, иждивенцы.

Соберите документы. Ориентируйтесь на списки выше — лучше подготовить все заранее, чтобы не затягивать процесс.

Подайте заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР.

Дождитесь решения. Срок рассмотрения — пять рабочих дней. Если фонду нужно запросить сведения в других ведомствах, срок могут приостановить, но не дольше чем на три месяца.

При отказе — обжалуйте. Можно обратиться в вышестоящий орган СФР, прокуратуру или суд.

Помните: своевременное обращение за доплатами — это не бюрократия ради бюрократии, а реальный способ получать все положенные деньги.

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