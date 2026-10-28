Женьшень способен поднимать артериальное давление — такой эффект обусловлен его выраженным тонизирующим действием на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы при гипотензии. Препараты на основе этого растения действительно повышают давление. В официальных инструкциях к растительным средствам — жидким настойкам, экстрактам, капсулам и таблеткам — гипертензивный эффект значится среди основных механизмов действия, сообщило Здоровье Mail.

По информации издания, стимулирующее влияние объясняется присутствием в составе растения комплексных биологически активных соединений, а именно тритерпеновых гликозидов. Эти компоненты активизируют центральную нервную систему, повышают сосудистый тонус, снижают утомляемость и оказывают мягкое психостимулирующее действие. В итоге при регулярном или разовом приеме у пациентов с изначально пониженным давлением показатели постепенно приходят в норму.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По данным издания, из-за выраженной способности поднимать давление женьшень противопоказан людям с артериальной гипертензией, то есть гипертонической болезнью. Бесконтрольный прием растительных средств при склонности к высоким значениям может обернуться гипертоническим кризом, бессонницей, тахикардией и головными болями. Перед началом фитотерапии стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать безопасный режим дозирования.

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