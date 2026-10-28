Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур
Super: 58-летняя Валерия показала живот после микроигольчатого лифтинга
Фото: [соцсети]
58-летняя певица Валерия продолжает следить за своей внешностью без радикальных вмешательств, пишет Super.
Артистка не делает масштабных пластических операций, а придерживается комплексного подхода: сочетает сбалансированное питание, регулярные тренировки и косметологические процедуры.
На этот раз Валерия посетила косметолога и сделала микроигольчатый лифтинг в зоне живота. Для закрепления результата специалист применила препараты с аминокислотами. Певица осталась довольна итогом и поделилась результатом с подписчиками.
Фото: [соцсети]
«Когда мне делают комплименты по поводу того, как я выгляжу, могу смело сказать: это наши общие усилия, научный подход и немножко моей генетики и силы воли», — отметила артистка.
Такой подход позволяет ей сохранять форму и чувствовать себя уверенно без хирургического вмешательства.
Ранее 57-летний муж певицы Иосиф Пригожин рассказал, что после тяжелой болезни, многочисленных капельниц и уколов Валерия готовится вернуться на сцену.