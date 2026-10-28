Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

Super: 58-летняя Валерия показала живот после микроигольчатого лифтинга

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

58-летняя певица Валерия продолжает следить за своей внешностью без радикальных вмешательств, пишет Super.

Артистка не делает масштабных пластических операций, а придерживается комплексного подхода: сочетает сбалансированное питание, регулярные тренировки и косметологические процедуры.

На этот раз Валерия посетила косметолога и сделала микроигольчатый лифтинг в зоне живота. Для закрепления результата специалист применила препараты с аминокислотами. Певица осталась довольна итогом и поделилась результатом с подписчиками.

Фото: [соцсети]

«Когда мне делают комплименты по поводу того, как я выгляжу, могу смело сказать: это наши общие усилия, научный подход и немножко моей генетики и силы воли», — отметила артистка.

Такой подход позволяет ей сохранять форму и чувствовать себя уверенно без хирургического вмешательства.

Ранее 57-летний муж певицы Иосиф Пригожин рассказал, что после тяжелой болезни, многочисленных капельниц и уколов Валерия готовится вернуться на сцену.

Актуально

Читайте также

Иван Золо высказался о задержании в Донецке

Иван Золо высказался о задержании в Донецке

Муцениеце вышла на сцену кабаре спустя почти год после рождения дочери

Муцениеце вышла на сцену кабаре спустя почти год после рождения дочери

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм

Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм

Не стало 39-летней звезды «Бунтаря» Луи Бланко

Не стало 39-летней звезды «Бунтаря» Луи Бланко

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Утяшева показала редкое фото с дочерью от Воли

Утяшева показала редкое фото с дочерью от Воли

Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

«2026! Прощай…»: в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых

«2026! Прощай…»: в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Добавьте mosregtoday.ru в избранное