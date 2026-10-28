Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

58-летняя певица Валерия продолжает следить за своей внешностью без радикальных вмешательств, пишет Super.

Артистка не делает масштабных пластических операций, а придерживается комплексного подхода: сочетает сбалансированное питание, регулярные тренировки и косметологические процедуры.

На этот раз Валерия посетила косметолога и сделала микроигольчатый лифтинг в зоне живота. Для закрепления результата специалист применила препараты с аминокислотами. Певица осталась довольна итогом и поделилась результатом с подписчиками.

Фото: [ соцсети ]

«Когда мне делают комплименты по поводу того, как я выгляжу, могу смело сказать: это наши общие усилия, научный подход и немножко моей генетики и силы воли», — отметила артистка.

Такой подход позволяет ей сохранять форму и чувствовать себя уверенно без хирургического вмешательства.

Ранее 57-летний муж певицы Иосиф Пригожин рассказал, что после тяжелой болезни, многочисленных капельниц и уколов Валерия готовится вернуться на сцену.