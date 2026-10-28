Временные ограничения: спецплан в небе над Сахалином действовал 18 минут

Вечером 27 октября в аэропорту Южно-Сахалинска на 18 минут вводились временные ограничения на использование воздушного пространства из-за сигнала «Ковер». Как уточнили в пресс-службе главной островной воздушной гавани, режим действовал с 22:15 до 22:33 по местному времени, однако задержек рейсов и нарушений в графике движения самолетов допущено не было. Необычный инцидент вызвал активное обсуждение в социальных сетях среди местных жителей, шутивших о возможных причинах тревоги. Об этом сообщает новостной портал «Южный Федеральный» .

Введение режима «Ковер» над аэропортом Южно-Сахалинска произошло накануне вечером и действовало в течение 18 минут — с 22:15 до 22:33 по местному времени. Несмотря на формальное требование незамедлительного освобождения воздушного пространства при получении подобного сигнала, работа сахалинского авиаузла фактически не приостанавливалась. Все запланированные пассажирские и грузовые рейсы были приняты и отправлены строго по расписанию, без отклонений от полетных графиков.

Информационный сигнал и оперативные действия служб аэропорта спровоцировали волну обсуждений среди населения Сахалинской области. Граждане активно интересовались официальными причинами введения временных ограничений в регионе. В островных социальных сетях появление спецплана вызвало многочисленные шутки, а некоторые пользователи иронично связали тревогу с местными фаунистическими особенностями — появление хищников и медведей поблизости от взлетно-посадочной полосы.

Официальные представители воздушной гавани подтвердили своевременную отмену ограничений и возвращение к штатному режиму обслуживания полетов. На данный момент сахалинский аэропорт продолжает работу в обычном режиме, а авиационные службы не зафиксировали никаких опасных инцидентов в подконтрольной зоне.