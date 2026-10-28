Хурма после 50: кому помогает сердцу и щитовидке, а кому грозит камнями в желудке

Осенью и зимой на прилавках появляется хурма — сладкий оранжевый плод, который многие покупают как природную поддержку для сердца, щитовидной железы и пищеварения. Однако у этого фрукта есть обратная сторона: при неправильном употреблении он способен вызвать серьезные проблемы с желудком и заметно поднять уровень сахара в крови. О том, кому хурма действительно полезна, а кому ее лучше избегать, REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Чем богата хурма

Оранжевый цвет плоду придает бета-каротин — предшественник витамина А, важного для зрения и кожи. В мякоти есть калий и магний, полезные для сердца и сосудов, а также йод, которого часто не хватает людям после 50 лет. Кроме того, хурма содержит пектин и клетчатку, которые должны помогать пищеварению.

Главный риск — танины

Пользу хурмы могут перечеркнуть дубильные вещества — танины, придающие плоду терпкий вкус. Они умеют связывать белки, и при неправильном употреблении в желудке способны образовываться плотные комки. По словам врача, хурма — не просто сладкий фрукт, а продукт с очень активным химическим составом, поэтому тяжесть, боль и даже серьезные осложнения возникают именно из-за неправильных сочетаний.

Почему нельзя есть хурму с молоком

Старый запрет запивать хурму молоком имеет научную основу. Танины вступают в реакцию с молочными белками и сворачивают их в плотные сгустки. В желудке образуется тяжелый комок, который долго переваривается и вызывает распирание, тошноту и боль. По той же причине не стоит есть хурму на голодный желудок и сочетать ее с большим количеством белковой пищи — мясом, рыбой, яйцами, творогом. Оптимально употреблять плод через 30–40 минут после легкого обеда, когда в желудке уже есть частично переваренная пища.

Кишечник: клетчатка или камень

С одной стороны, клетчатка и пектин должны помогать при запорах. С другой — танины обладают крепящим действием и могут давать обратный эффект. Главная опасность — фитобезоары: плотные комки из волокон хурмы, танинов и остатков пищи, которые склеиваются в желудке, а иногда попадают в кишечник и вызывают непроходимость. Особенно высок риск у людей после 50–60 лет со сниженной моторикой ЖКТ и у тех, кто перенес операции на органах пищеварения.

Диабет: можно, но с оговорками

В свежих плодах хурмы содержится до 25% сахаров, в основном глюкозы и фруктозы. Это высокий показатель, сравнимый с некоторыми сортами винограда. При сахарном диабете второго типа хурму есть можно, но с ограничениями: порция не более 100 граммов в день и не каждый день; употреблять после основного приема пищи, чтобы избежать резкого скачка глюкозы; выбирать спелые плоды без признаков перезревания, где концентрация сахаров выше. При тяжелом течении диабета, плохо контролируемом сахаре и сопутствующих проблемах с желудком от хурмы лучше отказаться: польза витаминов не перекрывает риски.

Как выбирать и есть безопасно

Выбирайте спелые мягкие плоды — в них меньше танинов. Если хурма терпкая и вяжет рот, танинов много, и есть ее нужно очень осторожно. Не ешьте хурму натощак, не запивайте молоком или кефиром, не сочетайте с большим количеством белковой пищи. Для здорового человека после 50 лет безопасная порция — один-два небольших плода в день.