Первая в России: Московская область проведет «Ночь в ДК»

Во вторник и в среду, 3 и 4 ноября, в Подмосковье пройдет первая в России областная акция «Ночь в ДК», которая объединит дома культуры из 56 округов. Организаторами выступают сами учреждения при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, акцию приурочили ко Дню народного единства.

«Хочется, чтобы этим вечером кто-то выбрал занятия для себя, изучил концертную сетку. Подмосковье первым в России запускает такую акцию, и мы надеемся, что наш опыт будет интересен коллегам из других регионов», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

К мероприятию присоединятся площадки Мытищ, Подольска, Раменского и Дмитровского округов, Балашихи, Королева, Коломны и других округов. Каждый дом культуры подготовит собственную программу. Так, в мытищинской «Яузе» устроят вечеринку с винилом и диджеем, в раменском «Сатурне» пройдет встреча проекта «Я читаю», в Дмитровском центральном дворце культуры «Созвездие» — проверят знания на тематическом квизе «Искусство в вопросах».

Узнать подробности можно будет на официальных сайтах и страницах домов культуры в социальных сетях.

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