Молодая жена Игоря Бутмана трогательно поздравила его с 65-летием

27 октября народному артисту РФ, саксофонисту Игорю Бутману исполнилось 65 лет. 33-летняя жена музыканта Анна опубликовала в социальных сетях романтичные кадры, на которых они танцуют во время путешествий и за кулисами джазовых фестивалей, сообщает VOICE.

В поздравлении Анна назвала мужа «самым близким другом» и пожелала ему счастья и здоровья. Поклонники также оставили много теплых комментариев: хвалили артиста, восхищались парой и желали Бутману долгих лет жизни.

«Мой муж, мой самый близкий друг! Будь счастлив, будь здоров, продолжай гореть и зажигать. Я всегда рядом», — написала Анна.

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Личная жизнь Бутмана складывалась непросто. У него было три жены. С первой, Айлин, он женился в 1987 году — она является гражданкой США. Со второй женой, Донн, Бутман также познакомился в Америке — у них есть 34-летний сын Майкл (Михаил).

Третья жена — модель Оксана: с ней Бутман развелся в 2015 году, от этого брака у него два сына — 30-летний Даниил и 18-летний Марк (Марик).

С нынешней женой Анной музыкант познакомился на фестивале в Челябинске. Девушка окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института имени Чайковского. Она работала журналистом, а потом стала специалистом по связям с общественностью в команде Бутмана. Пара поженилась в Санкт-Петербурге в 2022 году — спустя два года после знакомства.

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