Приговор в Якутске: суд назначил условные сроки за похищение мужчины

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор трем местным жителям, признанным виновными в похищении и жестоком избиении человека. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, расследование уголовного дела по факту преступления, совершенного в ноябре 2025 года, завершилось назначением фигурантам условных сроков лишения свободы. Суд также обязал осужденных выплатить потерпевшему 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Об этом сообщает новостное интернет-издание «Лента.ру» .

Преступный инцидент произошел в ноябре 2025 года на почве личной неприязни. Один из осужденных, вступив в конфликт с потерпевшим, подговорил двоих своих знакомых совершить его силовой захват. Нападавшие подкараулили мужчину возле дома на улице Ильменской в Якутске, где нанесли ему множественные удары, после чего насильно пересадили в другой автомобиль и вывезли за пределы жилой застройки — на участок Вилюйского тракта.

Находясь на трассе, злоумышленники продолжили избиение пострадавшего, а один из соучастников открыто высказал в его адрес угрозу убийством. В ходе следствия сотрудники регионального управления СКР полностью доказали вину всех участников нападения, в результате чего дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Судебный орган признал троих фигурантов виновными и назначил им наказание в виде условных сроков лишения свободы на период от 2 лет и 10 дней до 3,5 лет. Для каждого из осужденных был установлен испытательный срок продолжительностью два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, обязав выплатить ему суммарно 900 тысяч рублей.