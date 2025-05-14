Мать основателя группы «Ласковый май» подала в суд на вдову Шатунова

Валентина Кузнецова, мать Сергея Кузнецова, основателя знаменитой группы «Ласковый май», обратилась в суд с иском против вдовы Юрия Шатунова. Как следует из официальных судебных материалов, предметом спора является признание завещания не имеющим юридической силы, передает РИА Новости.

Детали исковых требований пока не обнародованы. Из документов следует, что изначально суд принял решение об изменении территориальной подсудности данного дела. Кузнецова попыталась оспорить это решение, подав частную жалобу, однако суд не удовлетворил ее требования.

В соответствии с данными портала судов общей юрисдикции Москвы, дата слушания по гражданскому делу о признании завещания недействительным в настоящее время не определена.

Сергей Кузнецов, композитор и создатель «Ласкового мая», ушел из жизни 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Помимо «Ласкового мая», Кузнецов был основателем и других музыкальных коллективов, таких как «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.

Юрий Шатунов, экс-солист «Ласкового мая», скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что кредитор усопшей подруги Елены Степаненко подал иск против артистки.