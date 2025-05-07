Кредитор усопшей подруги Елены Степаненко подал иск против артистки

Кредитор усопшей подруги Елены Степаненко, оставившей ей в наследство сочинскую недвижимость, обратился в суд с иском против артистки, сообщил портал StarHit.

Не так давно Степаненко выиграла судебный процесс у родных Натальи Маголы, отстояв права на две квартиры в Сочи, принадлежавшие покойной. Но, похоже, вместе с ценным наследством юмористке перешли и долговые обязательства Маголы.

Наталья Магола, занимавшаяся дизайном, скончалась три года назад после длительной борьбы с раком. Бизнесвумен оставила значительное состояние, но завещала его не близким родственникам, а друзьям и знакомым. Среди них оказалась и Елена Степаненко, которая поддерживала Маголу и помогала ей во время лечения.

Юмористке достались две просторные квартиры в центре Сочи и коллекция антиквариата. Дом в Москве был завещан пасынку дизайнера и брату ее умершего гражданского супруга.

Родственники, не получившие ничего, обратились в суд, пытаясь доказать недееспособность Маголы на момент составления завещания. Однако суд встал на сторону Степаненко. В конце марта процесс завершился, а проигравшая сторона подала апелляцию неделю назад.

Параллельно с этим в Хамовнический суд Москвы поступил иск от Павла Ивановича Назарова, потребовавшего привлечь его к делу в качестве третьей стороны с самостоятельными требованиями.

При рассмотрении спора суд не учел требования третьего лица, в то время как, согласно закону, каждый наследник несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного им имущества.

Ранее сообщалось, что Петросян назвал дочь «бывшим членом семьи» и выписал из квартиры.