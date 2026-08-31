Жителей и гостей Подмосковья пригласили на выставку «Арт-Реутов»
Выставку «Арт-Реутов» проведут в Подмосковье
Фото: [Музейно-выставочный центр г. Реутов]
В среду, 9 сентября, в Музейно-выставочном центре Реутова откроется выставка «Арт-Реутов», где представят более 100 работ признанных мастеров из разных городом Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости увидят полотна с пейзажами российской природы, абстракцию и концептуальную графику, произведения в стиле поп-арт наряду с работами духовного направления и не только. Выставка направлена на поддержку и продвижение творчества местных авторов и демонстрация разнообразия стилей, открытие новых имен среди молодых перспективных художников. Она будет работать до 26 сентября.
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