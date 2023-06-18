Матч «Легенд футбола» прошел в Кашире

Матч команды «Легенды футбола» прошел в Кашире, сообщили в Минспорта Подмосковья. Игра завершилась счетом пять – пять, отметили в ведомстве.

Матч состоялся на стадионе «Спортклуб «Кашира» имени Елисеева. Впервые в игре принял участие знаменитый спортсмен Александр Самедов.

«Организовано все на высшем уровне, хорошие условия, отличный стадион», – рассказал он.

Как отметил глава министерства Дмитрий Абаренов, проект «Выходи во двор» пользуется большой популярностью у жителей региона. Многим хочется, чтобы в их муниципалитет приехала команда звезд футбола.

«И для нас важно, что для людей это мотивация приходить на стадионы, спортивные площадки, болеть за команды и заниматься спортом. Мы будем продолжать, приглашать новых спортсменов», – добавил министр.

В ходе игры зрители могли проголосовать за лучших игроков. По итогам голосования победу одержали Егор Титов из «Легенд футбола» и глава Каширы Николай Ханин, который играл за команду любителей.