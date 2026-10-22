Экс-игрок НХЛ восхитился атмосферой матча в Оттаве, где болельщики хейтили Брэди Ткачака

Бывший нападающий клубов НХЛ Пол Биссоннетт восхитился атмосферой на трибунах во время матча регулярного чемпионата «Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз» (5:1).

Это был первый матч в Оттаве для бывшего капитана «Сенаторов» Брэди Ткачака, который отказался продлевать контракт с клубом и летом был обменян во «Флориду», за которую уже выступает его старший брат Мэттью. С самого начала матча болельщики проклинали Брэди, называя его предателем и освистывая при каждом появлении на площадке.

Сама игра соответствовала обстановке на трибунах. Суммарно команды получили 25 удалений и заработали 74 минуты штрафа. Неоднократно по ходу матча вспыхивали потасовки, в которых Брэди Ткачак принимал активное участие.

«Сегодня в Оттаве были лучшие трибуны этого сезона. Невероятное выступление фанатов. Браво. Хоккею нужны дерби и ненависть — это подливает масло в огонь», — написал Биссоннетт в соцсетях.

«Флорида» в итоге проиграла, но Брэди Ткачак отметился единственным голом в составе своей команды.