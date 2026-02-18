Мбаппе раскрыл детали расистского скандала в матче с «Бенфикой»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем видении расистского скандала, который случился во время стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор. После празднования гола к нему подошел нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни и что-то сказал бразильцу, натянув майку на лицо. После этого игра прервалась минут на 10.

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», — сказал Мбаппе.

Нападающий «Реала» заявил, что такой игрок, как Престианни, не имеет морального права выступать в Лиге чемпионов. Мбаппе выразил надежду, что УЕФА досконально разберется в эпизоде и вынесет свой вердикт.

По словам главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, Престианни утверждает, что не говорил ничего оскорбительного.

