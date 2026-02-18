Головин против Сафонова, катастрофа «Ювентуса», скандал в Лиссабоне: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА прошли четыре первых стыковых матча за выход в 1/8 финала. Портал «Подмосковье сегодня» подводит итоги ярких игр.

Русская дуэль в матче французских команд

«Монако» Александра Головина принимал ПСЖ Матвея Сафонова. Оба россиянина вышли в стартовом составе. Игра получилась богатой на драматические повороты.

Уже на первой минуте Фоларин Балогун замкнул передачу Головина. На 18-й минуте нападающий «Монако» оформил дубль, а неприятности для ПСЖ продолжились. Витинья с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Филиппа Кена, а обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле покинул поле из-за травмы. Правда, вышедшему на замену Дезире Дуэ суждено было стать главным героем матча, но в моменте об этом никто не догадывался.

Дуэ сократил счет спустя две минуты после своего появления на поле, а в концовке первого тайма Ашраф Хакими с передачи Дуэ восстановил равновесие.

На 48-й минуте Головин оставил «Монако» в меньшинстве. Российский полузащитник въехал прямой ногой в голеностоп Витинье и получил прямую красную карточку. А вскоре Дуэ поставил точку в матче, завершив изящную комбинацию ПСЖ.

Фото: [ УЕФА ]

«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», — сказал после матча голкипер ПСЖ Матвей Сафонов.

Очередной расистский скандал с Винисиусом

Самым нервным получился матч между «Бенфикой» и «Реалом».

«Бенфика» начала активно, вынудив Тибо Куртуа совершить эффектный сейв. Но к концу первого тайма инициативу перехватил «Реал», упустивший несколько моментов. Мадридцы сохранили активность после перерыва, и вскоре Винисиус Жуниор эффектным ударом забил единственный, как оказалось, мяч.

Бразилец побежал праздновать к угловому флагу, но тут полыхнуло. Полетели предметы с трибун, арбитр показал Винисусу желтую — видимо, за слишком бурное отмечание гола, которое можно было квалифицировать как провокацию. Игроки обеих команд начали выяснять отношения. Джанлука Престиани сказал что-то Винисиусу через натянутую на лицо майку — чтобы не прочитали по губам? Бразилец немедленно побежал к арбитру, уверяя, что его назвали обезьяной. Почему-то именно с чувствительным Винисиусом расистские скандалы случаются буквально через игру.

Фото: [ УЕФА ]

Винисиус демонстративно покинул поле, не дождавшись наказания обидчика. Матч прервался минут на 10. Игра все же продолжилась, при каждом касании мяча Винисиусом трибуны негодующе свистели.

Килиан Мбаппе, конечно же, поддержал партнера. Француз заявил, что Престиани не достоин играть в Лиге чемпионов и что есть вещи поважнее футбола.

В концовке матча красную карточку получил главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку. Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает», — негодовал Моуринью.

«Галатасарай» разнес итальянского гранда

Фото: [ УЕФА ]

«Галатасарай» открыл счет после удара Габриэла Сара, но ушел на перерыв проигрывая — «Юве» ответил дублем Теуна Коопмейнерса.

А вот во втором тайме Барыш Йылмаз и Виктор Осимхен просто растерзали оборону итальянцев. Йылмаз на своем правом фланге довел до красной карточки Хуана Кубаля, Осимхен удачно подыгрывал партнерам. В итоге Давинсон Санчес, Саша Боэй и Ноа Ланг принесли «Галатасараю» крупную победу (5:2), после которой отыграться «Ювентусу» будет очень сложно.

«Боруссия» убрала «Аталанту»

На фоне трех других матчей игра в «Боруссии» получилась удивительно спокойной. Дортмундцы решили все еще до перерыва. Серу Гирасси открыл счет ударом головой, а в концовке первого тайма выдал голевую на Максимилиана Байера — 2:0.