Медики из Городского округа Пушкинский присоединились к самому массовому всероссийскому полумарафону

Более 160 тысяч любителей бега в России и за рубежом собрал полумарафон «ЗаБег.РФ». Среди участников были медики из Городского округа Пушкинский — врач Алина Уварова и медсестра Ольга Миракова из Московской областной больницы имени Розанова.

Соревнование проводилось уже в седьмой раз. Каждый участник традиционно сам выбирал себе дистанцию от 1 км до 21,1.

«Пробежала 5 км на одном дыхании! Очень рада, что решила стать участником. Повезло с погодой, была отличная группа поддержки. Словом, настроение отличное», — поделилась впечатлениями Ольга Миракова.

Как сообщили организаторы, в этом году полумарафон стал самым масштабным в мире. Примечательно также, что в этом году «ЗаБег.РФ» обрел статус международного — вместе с россиянами на старт вышли бегуны Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии и Китая. Каждый получал на финише футболку и памятную медаль.